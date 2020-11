Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Westerkappeln, Ibbenbüren, Steinfurt, Horstmar, Einbrüche

Kreis SteinfurtKreis Steinfurt (ots)

Im Kreisgebiet hat es in der Zeit zwischen Montag (16.11.2020) und Donnerstag (19.11.2020) mehrere Einbrüche an unterschiedlichen Orten und in verschiedene Gebäude gegeben. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben.

Ort: Laer, Welzen; Zeit: Mittwoch (18.11.2020) zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zahlreiche Schubläden und Schränke standen offen, als die Polizei den Tatort inspizierte. Wie die Täter genau in das Haus gelangten, ist unklar. Als die Geschädigte zuhause eintraf und den Einbruch bemerkte, stand die Terrassentür offen. Darüber hinaus stellte die Polizei Hebelspuren an einem Küchenfenster fest. Die Diebe stahlen ersten Erkenntnissen zufolge drei Uhren. Ob sie sonst noch Beute machten, steht noch nicht fest.

Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Westerkappeln, Kreuzstraße; Zeit: zwischen Dienstag (17.11.2020), 22.15 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 13.15 Uhr Unbekannte Täter hebelten das Fenster eines Restaurants auf. Weitere Spuren konnten nicht festgestellt werden. Ob die Täter ins Objekt gelangten, ist unklar. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren, Wilhelmstraße, Zeit: Dienstag (17.11.2020) zwischen 16.34 Uhr und 17.15 Uhr An den Kaufmännischen Schulen haben sich Unbekannte offenbar Zugang zu den Büros des Sekretariats und des Direktors verschafft. Die Türen weisen entsprechende Einbruchsspuren auf. Das Büro des Direktors wurde ersten Erkenntnissen zufolge durchsucht. Es ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 1.000 Euro. Die Täter flüchteten offenbar zu Fuß in Richtung Bahnhof. Es liegt eine Beschreibung der beiden männlichen Einbrecher vor: Einer von ihnen war etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug weiß-graue Sneaker, eine graue oder blaue abgenutzte Jeans, eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze mit weißen Streifen und einen olivgrünen Rucksack. Der andere hatte eine korpulente Statur und war komplett in Schwarz gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 entgegen.

Ort: Steinfurt, Goldstraße, Zeit: zwischen Montag (16.11.2020), 16.00 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 07.55 Uhr In Burgsteinfurt an der Goldstraße gelangten unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Weise in ein Fitnessstudio. Sie brachen eine Kasse und einen Schrank auf. Die Polizei stellte entsprechende Hebelspuren fest. Zudem durchwühlten die Einbrecher mehrere Schubladen.

Die Steinfurter Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Steinfurt, Altenberger Straße; Zeit: zwischen Dienstag (17.11.2020), 18.00 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 09.30 Uhr An einem Verkaufszelt auf einem Firmengelände haben unbekannte Täter mehrere Seile zur Befestigung der Zeltplane durchtrennt. Aus dem Zelt selbst entwendeten sie mehrere Kartons mit Badetüchern.

Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 melden.

Ort: Horstmar, Dorstenkämpchen; Zeit: zwischen Mittwoch (18.11.2020), 18.15 Uhr, und Donnerstag (19.11.2020), 07.00 Uhr Im Kindergarten der Kirchengemeinde St. Gertrudis haben unbekannte Täter zahlreiche Schränke und Schubladen in Büroräumen durchsucht. Die Einbrecher hinterließen dabei ein großes Chaos. Ein Schrank wurde offenbar aufgebrochen. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es ist unklar, wie die Unbekannten ins Gebäude gelangten und auf welchem Weg sie es verließen.

Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

