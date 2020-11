POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Polizei Steinfurt

Eine Straftat, die als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr strafrechtlich zu bewerten ist, haben bislang unbekannte Täter in der Tiefgarage Neumarkt begangen. Ein verantwortlicher Mitarbeiter der Betreiberfirma stellte fest, dass im Untergeschoß eine von zwei Stahlplatten, die einen 1,5 Meter tiefen und mit Schmutzwasser gefüllten Pumpensumpfschacht abdeckte, entfernt worden war. Die Tatzeit liegt in den späten Stunden des Dienstagabends oder in der Nacht zu Mittwoch (18.11.). Der Mitarbeiter gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass dieser Vorfall nicht der erste gewesen sei. Immer wieder sei es in der vergangenen Zeit zu derartigen Straftaten gekommen. Letztmalig sei in der Nacht zuvor festgestellt worden, dass eine der Stahlplatten entfernt wurde. Nur durch einen glücklichen Umstand kam bislang niemand zu Schaden. Die Beamten fanden die entfernte Stahlplatte im nahen Umfeld und setzten sie wieder ein. Bei der Tatortarbeit fanden die Polizisten Dokumente mit eindeutigen Hinweisen auf Schülerinnen und Schüler einer vermutlich weiterführenden Schule. Ob diese Personen mit den Straftaten in Zusammenhang stehen, steht noch nicht fest. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315 entgegen.

