POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigungen & Einbrüche

Winnenden-Hertmannsweiler: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 13:50 Uhr die Stöckenhofer Straße entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr zunächst auf den vor ihm stehenden Skoda eines 54-Jährigen auf, dieser wurde anschließend noch auf den davor stehenden BMW eines 23 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Alle drei Autofahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kurz vor 17 Uhr teilten Passanten der Polizei am Dienstag mit, dass sie Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Straße Am Stadtgraben vernommen hätten. Bei einer Überprüfung der Wohnung stellten die Beamten fest, dass tatsächlich eine Frau um Hilfe schrie, nachdem es zuvor offensichtlich zu Auseinandersetzungen mit ihrem Lebensgefährten gekommen war. Als der Mann im Beisein der Ordnungshüter erneut auf die Frau, die aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung bereits leicht verletzt war, zugehen wollte, wurde er von den Polizisten daran gehindert. Nun richteten sich seine Aggressionen gegen die Beamten. Dem Mann wurden letztlich unter massivem Widerstand Handschließen angelegt, hierbei wurde sowohl ein Polizist, als auch der 27-jährige Tatverdächtige selbst leicht verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wurden in seiner Wohnung noch Betäubungsmittel aufgefunden. Ihn erwarten gleich mehrere Strafanzeigen.

Weinstadt: Unfall auf der Bundesstraße

Rund 7000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr auf der B 29 auf Höhe Weinstadt-Beutelsbach. Eine 58 Jahre alte Hyundai-Fahrerin fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 49-jährige Ford-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte auf einem Firmenparkplatz in der Dieselstraße einen geparkten Mercedes Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der genaue Unfallzeitpunkt ist unbekannt, der Schaden wurde am Dienstagabend bemerkt. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: Pkw zerkratzt

Ein geparkter VW in der Fellbacher Straße wurde zwischen Samstagnacht um 23:00 Uhr und Montagmorgen um 07:30 Uhr zum Ziel eines Vandalen. Dieser zerkratzte mit einem Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Gartenhäuser

Zwischen Montagabend 18:00 Uhr und Dienstagvormittag um 11:00 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu mehreren Gartenhäusern in der Nähe des Erbach. Dabei wurde unter anderem ein Fenster durch die Täter eingeschlagen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Gartengeräte. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Einbruch in Wohnung

Vermutlich mehrere Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 23:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Waiblinger Straße, indem sie die Wohnungstüre aufhebelten. Anschließend entwendeten die Einbrecher einen leeren Tresor aus der Wohnung. Beim Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 1250 Euro. Der Polizeiposten Kernen bittet unter der Telefonnummer 07151 41798 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Schorndorf: Taxi beschädigt

In der Schlichtener Straße beschädigte ein Vandale am Dienstagmorgen zwischen 11:35 Uhr und 11:40 Uhr ein geparktes Taxi. Der Täter zerkratzte dabei die komplette linke Fahrzeugseite des Toyota, während dieser vor einem Krankenhaus parkte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

