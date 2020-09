Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Senior belästigt Frauen - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Drei Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagvormittag 10 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw VW an der Fahrertüre, einen Seat Ibiza an den Türen der Beifahrerseite sowie den linken vorderen Kotflügel eines BMW. Alle drei Fahrzeuge waren in der Straße Im Nepfling, die als Sackgasse ausgewiesen ist, abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Auf dem Radweg nach Straßdorf stürzte ein 31-jähriger Radfahrer am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr kurz vor Ortsbeginn Straßdorf von seinem Rennrad. Er hatte einen gespannten Draht übersehen, der von einem Landwirt zur Überprüfung der Weidezäune über die Fahrbahn gespannt worden war. Durch den Sturz zog der Biker sich mehrere Schürfwunden zu. Der Schaden an dem Rennrad wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr von der Weißensteiner Straße aus missachtete eine 25-jährige VW-Fahrerin am Dienstag gegen 12 Uhr die Vorfahrt einer 34-jährigen Kia-Lenkerin. Diese befuhr den Kreisverkehr und konnte dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Bopfingen/Aalen: 71-Jähriger belästigte mehrere Frauen

Ein Fahrgast, der am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr mit einer Buslinie zwischen Bopfingen und Aalen unterwegs war, beobachtete, wie ein älter Mann eine Frau belästigte. Der Senior saß hinter der Mitfahrerin, als er ihr ins Haar fasste und mehrfach am Oberkörper berührte. Am Bahnhof in Aalen angekommen habe der Senior eine weitere Frau belästigt. Er sprach diese Frau an, lud sie zum Kaffee ein und umarmte sie daraufhin plötzlich gegen deren Willen. Beide Frauen zeigten den Vorfall bislang nicht bei der Polizei an. Nach der Anzeigenerstattung wurde der 71-Jährige von der Polizei beim Bahnhof angetroffen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Zur Klärung der Vorfälle werden diese gebeten, sich bei der Polizei Aalen unter Tel. 07361/5240 zu melden. Bei den Opfern handelte es sich um eine ca. 50-jährige Frau mit kurzen blond-grauen Haaren. Sie war mit dunklen Jeans und bunter Bluse bekleidet. Die Geschädigte am ZOB war ca. 20-30 Jahre alt und war mit orangem T-Shirt und Stoffhose bekleidet.

Aalen-Wasseralfingen: Pkw beschädigt

Vermutlich durch Fußtritte wurde ein weißer VW UP im Bereich der Fahrertüre sowie am linken vordere Kotflügel beschädigt. Die Beschädigung erfolgte zwischen Dienstag, 1.9.2020 18.30 Uhr und Mittwochnachmittag, 2.9.2020 15 Uhr, als das Fahrzeug in der Spieselstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel. 07361/97960.

