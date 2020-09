Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schrozberg: Fahrradfahrer stürzen

Kurz vor 19:00 Uhr am Montagabend befuhr ein 56 Jahre alter VW-Fahrer die Ortsdurchfahrt Sigisweiler. Hier kamen ihm zwei Radfahrer entgegen. Der vorausfahrende 49-jährige Radfahrer fuhr um eine Ecke und erkannte den entgegenkommenden PKW. Beim Versuch zu Bremsen, rutschte das Vorderrad des Fahrrades weg. Der Radler rutschte daraufhin samt Fahrrad gegen den bereits stehenden PKW. Dabei wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Der nachfolgende Radfahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das am Boden liegende Fahrrad auf und stürzte ebenfalls. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der 49-jährige Radfahrer wurde in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Ein 23-Jähriger war am Montagnachmittag gegen 16:25 Uhr in seinem Mercedes auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Dort kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Dies erkannte der 23-Jährige zu spät und fuhr auf eine wartende 23-jährige Peugeot-Fahrerin auf. Der Peugeot wurde dadurch auf einen davorstehenden Ford eines 18-Jährigen aufgeschoben. Die 23-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Schule

250 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Vandale zwischen Freitagmittag 12:30 Uhr und Montagmorgen 05:30 Uhr an einer Schule in der Wirtsgasse. Der Verursacher schlug mit einem Gegenstand gegen eine Glasscheibe, sodass diese mehrfach splitterte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 400-0 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

