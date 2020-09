Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Arbeitsunfall, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Brandalarm in der Ostalbklinik

Gegen 1.45 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Brandalarm im Ostalbklinikum ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein defektes Netzteil an einem medizinischen Gerät starken Rauchgeruch ausgelöst hatte. Sachschaden entstand keiner.

Essingen: Radfahrer übersehen

Kurz vor 19 Uhr am Montagabend befuhr ein 47-jähriger Autofahrer die Landesstraße 1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Eigenen Angaben zufolge wurde er von der Sonne geblendet, weshalb er einen Radfahrer übersah, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der 24 Jahre alte Radler wurde von dem VW erfasst und in die dortige Böschung geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 17.45 Uhr einen Pkw Mercedes Benz, der in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Kradfahrer und Radfahrerin stießen zusammen

Leichte Verletzungen zog sich eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zu. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Motorrad die Buchener Straße von Rainau kommend in Richtung Hüttlingen. Am Ortsbeginn Hüttlingen stieß er mit der Radfahrerin zusammen, die ihrerseits die Pfahläckerstraße in Richtung Buchener Straße befuhr. Beide Zweiradfahrer stürzten zu Boden.

Aalen: Hochwertiger Motorradhelm entwendet

Bereits zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Fachgeschäft für Motorradbekleidung in der Robert-Bosch-Straße einen anthrazitfarbenen Carbon Motorradhelm, Sondermodell AGV PISTA GP RR GR im Wert von 1220 Euro. Auch entsprechendes Zubehör zu dem Helm wie ein Anpassungssatz für die Innenschale und ein Mundstück zu einem eingebauten Schlauchsystem zur Getränkeaufnahme während der Fahrt wurde entwendet. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Motorradhelms mit der Individualnummer BH 269657 VCG nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Von der Robert-Bosch-Straße bog ein 59-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr mit seinem Pkw Fiat nach links auf ein Firmengelände ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Roller einer 21-Jährigen, die auf der Gegenfahrspur in Richtung Aalen fuhr. Die Zweiradfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1750 Euro.

Riesbürg: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 62-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag zu. Der Mann war gegen 14 Uhr auf einer alten Scheune in der Römerstraße beschäftigt. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und stürzte rund 2,10 Meter tief auf den Boden. Der 62-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wört: Unfallflucht nachträglich angezeigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker bereits am vergangenen Donnerstag verursachte, als er einen Pkw VW Tiguan beschädigte, der auf einem Feldweg zwischen Hintersteinbach und Mittelmeizen abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Waldstetten: Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt löste am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr den Brand eines Pkw BMW aus, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt war. Durch das Feuer, bei dem der Pkw komplett ausbrannte, wurden vier weitere in unmittelbarer Nähe stehende Fahrzeuge beschädigt und zwei Werkstatt-Rolltore beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich ersten Einschätzungen nach auf rund 30.000 Euro. Der 30 Jahre alte Besitzer des BMW war mit seinem Fahrzeug auf das Areal gefahren und hatte dort plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sehen. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Pkw.

Waldstetten: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streite eine 40-Jährige mit ihrem Pkw VW einen in der Brunnengasse abgestellten Pkw VW, wobei am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Ford beschädigte eine 27-Jährige am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes im Mühlweg einen Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

