POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & aufgefundene Verkehrszeichen

Auenwald: Auto übersehen

5000 Euro Sachschaden ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr ereignete. Ein 28-jähriger VW-Fahrer befuhr die Tailhöfer Straße und übersah dort ein parkendes Gespann. Beim Aufprall auf den Autoanhänger wurde jedoch niemand verletzt.

Plüderhausen: Aufgefundene Verkehrszeichen

Am Wochenende wurden auf der Strecke zwischen Plüderhausen und Waldhausen sowie in der Wilhelm-Bahmüller-Straße mehrere demontierte Verkehrszeichen aufgefunden, die von Unbekannten ins Gebüsch geworfen wurden. Insgesamt entstand bei der Tat ein Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro. Wer hierzu Hinweise machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 in Verbindung setzen.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 7:10 Uhr im Kreisverkehr beim Rems-Murr-Klinikum. Ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr die äußere Fahrspur im Kreisverkehr und kam hierbei zu weit nach links. Dabei streifte er den VW einer 45-jährigen Frau, welche auf der inneren Spur unterwegs war. Da am VW die komplette rechte Seite beschädigt wurde, entstand ein vergleichsweise hoher Sachschaden.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 36-jähriger Motorradfahrer fuhr am Montag gegen 9:50 Uhr an der Auffahrt Winnenden-West auf die B14 auf und kollidierte dabei mit einem bisher unbekannten Autofahrer. Nach der Kollision stürzte der Motorradfahrer, zog sich hierbei aber zum Glück keine Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Obwohl der Autofahrer, der mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen sein soll, den Verkehrsunfall nicht verursacht hatte, entfernte er sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

