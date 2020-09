Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle, Widerstand, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Gegen 3:45 Uhr erhielt ein 27-Jähriger nach vorangegangenen Streitigkeiten in der Ellwanger Straße einen Platzverweis. Daraufhin wollten die eingesetzten Polizeibeamen den 27-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Dieser wehrte sich jedoch gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem er unter anderem nach den Beamten trat. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Letztlich wurde der Mann jedoch überwältigt und in die Gewahrsamseinrichtung der Polizeidienststelle verbracht.

Crailsheim: Ohne Führerschein, mit Promille

Ein 19-Jähriger war am Samstagmorgen gegen 1:45 Uhr auf der B290mti deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Jagstheim unterwegs. Daher sollte er einer Kontrolle unterzogen werden Beim Erkennen der Streife bremste er sein Fahrzeug stark ab und fuhr auf das Gelände der Sport- und Festhalle Jagstheim ein. Dort wurde der junge Fahrer letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab er sofort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, zudem konsumiere er regelmäßig Betäubungsmittel. Die Beamten stellten zudem Alkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dabei wies der Mann einen Wert von knapp 1,1 Promille auf. Im Folgenden wurde eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der junge Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Schönebürgstraße geparkten PKW der Marke Toyota. Dabei hinterließ der Unfallfahrer einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an dem Wagen, ehe er sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 19:45 Uhr wurde ein im Neißeweg geparkter Opel Corsa von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 4010-0 um Zeugenhinweise.

Gaildorf:Unfallflucht - Zeugen gesucht

Als eine 38-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag gegen 13:30 Uhr auf der Danziger Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs war, kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer soweit mittig in der Straße entgegen, dass die Audi-Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte sie mit ihrem Audi an einer Steinmauer entlang, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro an dem Audi entstand. Der Fahrer des entgegenkommenden PKWs setzte seine Fahrt ungehindert fort. Es soll sich dabei um einen 30-40 Jahre alten Mann in einem dunklen PKW gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 bei der Polizei Schwäbisch Hall zu melden.

Sulzbach-Laufen: Unfall aufgrund medizinischer Probleme

Am Samstag kurz nach 16:00 Uhr war eine 19-jährige Ford-Fahrerin auf der B19 von Sulzbach in Richtung Bröckingen unterwegs, als sie auf ein vorausfahrenden PKW und einen davor befindlichen Traktor mit Rückeanhänger aufschloss. Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Problems verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Letztlich befand sich der Ford zwischen dem New-Holland-Traktor eines 58-Jährigen und einem entgegenkommenden Audi eines 31-Jährigen. Zunächst kollidierte der Fiesta mit dem Traktor und dem Anhänger, bevor er gegen das entgegenkommende Fahrzeug stieß. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Auch der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 19-jährige Ford-Fahrerin, sowie die Insassen des Audis wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Glücklicherweise bleib ein 4 Monate aller Säugling, welcher ebenfalls in dem Audi saß, unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro angegeben.

Schwäbisch Hall: Frau flüchtet nach Unfall in Maisfeld

Nach einem Unfall am Freitag gegen 17:30 Uhr flüchtete die 35-jährige Fahrerin eines Renault in ein Maisfeld. Zuvor war die Frau mit ihrem Wagen auf der K2665 von Altehhausen in Richtung Tüngental unterwegs gewesen. Dabei war sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Böschung gefahren, woraufhin sich der Wagen überschlagen hatte und wieder auf den Reigen zum Stehen gekommen war. Laut Zeugenaussagen war die Frau nach dem Unfall ausgestiegen und war in Richtung eines in der Nähe befindlichen Maisfeldes gerannt. Dabei zog sie sich offenbar teilweise die Oberbekleidung aus und versteckte sich dann in dem Feld. Zur Suche nach der Frau war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, welcher letztlich die Beamten am Boden zu der Flüchtigen leiten konnte. Dabei verhielt sich die Frau sehr irrational, lächelte die Beamten zunächst an, bevor sie versuchte einen von ihnen zu beißen. Aufgrund des offenbar vorliegenden psychischen Ausnahmezustandes wurde sie Rettungskräften übergeben. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht vorliegt, dass die 35-Jährige möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

