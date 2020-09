POL-AA: Waldstetten: Motorradfahrer tödlich verletzt

Polizeipräsidium Aalen

Motorradfahrer tödlich verletzt Waldstetten Am Sonntagmittag, gegen 11.13 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 1159 zwischen Rechberg und Wißgoldingen. Ein 16-jähriger Yamaha-Lenker befuhr zum Unfallzeitpunkt die L 1159 in Richtung Rechberg. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegen kommenden Pkw BMW eines 69-Jährigen. Der 16-jährige Motorradfahrer verlor dadurch die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Liegen und zog sich sehr schwere Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter erste Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers verstarb der 16-Jährige noch an der Unfallstelle. Die L 1159 musste wegen des Rettungseinsatzes und zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Der Verkehrsdienst Aalen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

