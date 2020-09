Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Beim Abbiegen zusammengestoßen Obersontheim Am Samstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 58-jähriger BMW-Lenker die Fischbachstraße / L 1066 in Mittelfischach in Richtung Gaildorf. Am Ortsende wollte er einen vor ihm fahrenden Pkw VW überholen. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 51-lährige Lenker des VW nach links in einen Weg abbiegen. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

Auffahrunfall Michelfeld Eine 43-jährige Ford-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 14.45 Uhr die B 14 in Richtung Michelfeld. Auf Höhe des Industriegebiets Kerz musste vor ihr ein 59-jähriger Audi-Lenker verkehrsbedingt abbremsen. Die 43-Jährige übersah dies und stieß mit dem Audi zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Fußgänger angefahren Crailsheim Am Samstag, gegen 15.35 Uhr wollte eine 58-jährige Daimler-Lenkerin von dem Parkplatz eines Supermarktes nach rechts in die Schöneburgstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 42-jährigen Fußgänger und erfasste diesen. Der 42-Jährige wurde mit seinem Fahrrad, das er geschoben hatte, durch den Aufprall umgeworfen. Er musste verletzt in eine Klinik eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell