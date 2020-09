Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Schwäbisch Hall-Tüngental - PKW überschlägt sich und Fahrerin flüchtet

Am Freitag gegen 17:05 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem PKW Peugeot auf der Kreisstraße 2665 von Altenhausen in Richtung Tüngental. Kurz nach dem Ortsausgang von Altenhausen kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine Böschung. Das Auto überschlug sich anschließend und blieb schließlich auf den Rädern stehen. Weitere dazukommende Autofahrer konnten erkennen, wie die Fahrerin in ein nahegelegenes Maisfeld rannte. Durch mehrere Streifenwagenbesatzungen wurde das Maisfeld umstellt. Zur Suche nach der möglicherweise verletzten Frau, musste anschließend ein Polizeihubschrauber hinzugezogenen werden. Dieser konnte die Frau nach kurzer Suche im Maisfeld feststellen und lotste die Polizeibeamten zu ihr. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Da die Frau vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

BAB 7, Gem. Fichtenau - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die BAB 7 in Richtung Würzburg. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Dinkelsbühl / Fichtenau wollte er ein vorausfahrendes Auto überholen und wechselte dazu vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er jedoch offenbar den bereits links von ihm fahrenden PKW Daimler eines 44-Jährigen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge kam der 50-Jährige zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad etwa 100 m auf der Fahrbahn weiter. Er wurde trotz seiner Motorradschutzbekleidung schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

