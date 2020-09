Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Farbschmiererei

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Farbschmiererei

Auf dem Kindergarten- und Schulgelände in der Gartenstraße wurden in der Nacht zum Freitag Fassaden und Gegenstände wie z.B. Lampen und Mülleimer mit Farbe besprüht. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei in Sulzbach an der Murr hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und bittet nun in diesem Zusammenhang unter Tel. 07193/352 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Heinrich-Küderli-Straße ereignete sich am Freitagvormittag eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr gegen einen dort geparkten VW Touran und verursachte an diesem 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

