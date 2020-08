Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Friseursalons als Tatorte von Einbruchsdelikten

Mönchengladbach (ots)

Friseursalons in Rheydt sind in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden.

An der Friedrich-Ebert-Straße hebelte ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 8. August, 15 Uhr, und Dienstag, 11. August, 7.20 Uhr, an einer Schaufensterscheibe, die daraufhin in Stücke zersprang. Über diesen Einstieg gelangte der Unbekannte in die Geschäftsräume, durchsuchte Behältnisse und Schubladen und entwendete nach ersten Erkenntnissen ein elektronisches Gerät.

An der Harmoniestraße brach ein unbekannter Täter zwischen Montag, 10. August, 16.50 Uhr, und Dienstag, 11. August, 5.50 Uhr, zunächst die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf, durchtrennte gewaltsam das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages und kletterte weiter in einen angrenzenden Raum. So hatte er Zugang in die Geschäftsräume. Dort öffnete er Schubladen und Schranktüren. Nach ersten Feststellungen erbeutete der Einbrecher Bargeld.

Sachdienliche Hinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach gerichtet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell