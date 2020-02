Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Fastnachtsumzüge Finthen und Bretzenheim - keine besonderen Vorkommnisse

Mainz (ots)

Die Polizei Mainz begleitete am Fastnachtsonntag auch die beiden Stadtteilumzüge in Mainz-Bretzenheim und Mainz-Finthen.

In Bretzenheim besuchten etwa 8000 und in Finthen etwa 45000 Menschen die Umzüge. Diese konnten trotz des starken Windes (Wetterwarnstufe 2 - Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h) stattfinden. Sturmbedingte Anlässe sind nicht bekannt geworden. In Bretzenheim kam es zu keinen polizeilichen Einsätzen. In Finthen wurden verstärkt Jugendliche mit alkoholischen Getränken kontrolliert. Es konnten insgesamt 7 Liter hochprozentiger Alkohol und 11 Liter Bier und Wein unmittelbar an Ort und Stelle ausgegossen werden. Weitere Konsequenzen haben die Jugendlichen zunächst nicht zu befürchten. 3 Personen erhalten eine Strafanzeige, weil sie einen Joint geraucht, bzw. damit BTM besessen haben. Die Polizei Mainz hat auch hier weiterhin konsequent und erfolgreich die Strategie verfolgt, Personen zu kontrollieren, die durch ihr Verhalten oder ihre Alkoholisierung möglicherweise friedlich Feiernde stören. Insgesamt wurden 94 Personen kontrolliert.

