POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 08.30 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle - Wohnmobil entwendet

Weinstadt: Wohnmobil entwendet

Von einem Parkplatz am Bahnhof Endersbach wurde am Freitag zwischen 05.30 und 19.45 Uhr ein geparktes Wohnmobil im Wert von ca. 55.000 Euro entwendet. Bei dem zwei Jahre alten Wohnmobil handelt es sich um ein Euramobil mit Alkoven auf Basis eines Fiat Ducato. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt, Tel. 07151/ 65061, entgegen.

Kernen-Rommelshausen: Radfahrer übersehen

Ein 61-jähriger Beifahrer eines VW Polo stieg am Samstag kurz vor 10 Uhr aus dem ordnungsgemäß geparkten Polo aus und übersah hierbei einen auf dem Gehweg heranfahrenden Radfahrer. Der 42-jährige Radfahrer und Postzusteller befuhr unberechtigt den Gehweg, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro - am Post-Pedelec ca. 50 Euro. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Fellbach: Geparkten Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 12.30 und 15.00 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Kappelbergstraße Höhe Nr. 37 ordnungsgemäß geparkten Seat Exeo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Durch den Unfall wurde der hintere linke Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Kappelbergstraße ist zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, zu melden.

Murrhardt-Steinberg: Vorfahrtsberechtigter Radfahrer leicht verletzt

Am Samstag kurz nach 19 Uhr übersah eine 43-jährige Toyota-Fahrerin beim Einbiegen vom Taubenhof in die Steinberger Hauptstraße einen von links aus der Mannenweiler Straße kommenden 50-jährigen Radfahrer. Der Moutainbiker kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Toyota, stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro - am Mountainbike ca. 400 Euro.

Schorndorf: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag zwischen 13.15 und 13.45 Uhr einen in der Waiblinger Straße auf dem Larca-Parkplatz abgestellten neuwertigen VW California und verlies die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. An dem geparkten VW wurden rote Lackantragungen und ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro festgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen.

