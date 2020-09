Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Sachbeschädigungen, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Schulkiosk

Unbekannte haben sich zwischen Samstag, 8:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Schulkiosk in der Breslauer Straße verschafft. Dabei wurden mehrere Limonade-Falschen entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 10 Euro. Der durch die Tat verursachte Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Unbekannte haben zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr einen Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes im Schützenhausweg mit Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet Zeugen sich unter Telefon 07955 454 zu melden.

Crailsheim: Teurer Spiegelstreifer

Am Montagmorgen war ein 38-Jähriger mit seinem Volvo-Truck in Richtung Crailsheim unterwegs. Ein 32-jähriger MAN-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe Heinkenbusch touchierten sich die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, so dass diese beschädigt wurden. Durch umherfliegende Teile wurde ein hinter dem MAN-befindlicher VW Polo einer 32-Jährigen ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8.500 Euro Schaden.

Schwäbisch Hall-Dörrenzimmern: Hochsitz umgeworfen.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr im Gewann Kraftsee einen dort aufgestellten Hochsitz umgeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell