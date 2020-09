Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Hundewelpen, Sachbeschädigungen, Vermisster lebend aufgefunden, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Verdacht illegaler Handel mit Hundewelpen

Am Freitagmittag meldete ein Anrufer der Polizei, dass in einer Autowerkstatt in Aalen nicht nur Autos repariert werden, sondern deren Betreiber dort auch Hundebabys verkaufe. Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife wurde in der Werkstatt eine Holzkiste entdeckt, in welcher der Werkstattbetreiber acht Hundewelpen verschiedener Rassen hielt und mutmaßlich zum Verkauf anbot. Die kleinen Fellnasen waren zu diesem Zweck offenbar aus Osteuropa illegal nach Deutschland eingeführt worden. Veterinäre des Landratsamtes Ostalbkreis wurden hinzugezogen, die die Tiere beschlagnahmten und in Quarantäne nahmen. Dem Werkstattbetreiber droht nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Abtsgmünd-Laubach: Bagger beschädigt

An einem Bagger, der im Baustellenbereich des Schützenhauses Laubach abgestellt war, wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen alle Schalthebel verbogen und einen Schaden von ca. 4000 Euro verursacht. Hinweise bitte an

Abtsgmünd: Sachbeschädigung von Beleuchtungsstelen

Im Industriegebiet Osteren wurde vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Glaseinsätze von drei Beleuchtungsstelen beschädigt, die entlang des Fußweges von der Wendeplatte zum Friedhof aufgestellt sind. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich mehrere Personen im Bereich der Wendeplatte aufgehalten und leere Bierflaschen sowie Pizzaschachteln zurückgelassen. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt ebenfalls der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel. 07366/96660 entgegen.

Aalen: Gegen Betonsockel gefahren

Aufgrund der tiefstehenden Sonne und aus Unachtsamkeit fuhr ein 31-jähriger KIA-Lenker am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr beim Befahren der Weilerstraße einen Betonsockel einer Querungshilfe auf und beschädigte diese. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen fuhr ein 19-jähriger BMW-Lenker gegen 9 Uhr vom Bohnensträßle kommend in den Kreisverkehr in Hofherrnweiler ein. Dabei kollidierte er mit einer 49-jährigen VW-Lenkerin, welche ebenfalls den Kreisverkehr befuhr. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Leinzell: Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen wurde zum wiederholten Mal die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Einmündungsbereich Gögginger Straße/Brauhaldestraße mit grüner und blauer Farbe besprüht und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht.

Böbingen: Pkw zerkratzt

Am Samstag zerkratzte ein Unbekannter die Beifahrerseite eines silberfarbenen Daimler-Benz, der zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Rosensteinstraße abgestellt war. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Böbingen: Versuchter Zigarettenaufbruch

Ein Unbekannter versuchte zwischen letzten Mittwochnachmittag und Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Siemensstraße aufzuflexen, was ihm jedoch misslang. Er hinterließ einen Schaden von ca. 6500 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Vermisster lebend aufgefunden

Der 76-jährige Mann, der seit Mitternacht aus einem Pflegeheim abgängig war, wurde am Montagvormittag gegen 11 Uhr durch einen Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Einsatz mit seinem Personenspürhund am Ufer des Heuselbachs, unweit der Rothaldenstraße aufgefunden. Der Mann war soweit wohlauf und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

