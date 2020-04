Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der L35 bei Dargelin

Greifswald (ots)

Heute Morgen (17.04.2020, 05:45 Uhr) kam es auf der L35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 30-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Ford an der Einmündung L35/K11 (Höhe Dargelin) nach links auf die L35 in Richtung Greifswald abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 44-jährigen deutschen Fahrers eines PKW VW, welcher aus Richtung Greifswald in Richtung Jarmen unterwegs war. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch der 44-Jährige mit seinem VW nach links von der Fahrbahn abkam und erst auf dem angrenzenden Acker zum Stehen kam.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Greifswald gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Beräumung und zur Fahrbahnreinigung aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Die Unfallstelle war für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

