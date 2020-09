Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lkw-Unfall auf B 14 - 17-Jähriger bei Überfall niedergeschlagen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Überfall - 17-jähriges Opfer niedergeschlagen und verletzt

In der Günther-Irmscher-Straße ereignete sich am Montagabend gegen 19.35 Uhr ein Überfall, bei dem ein 17-jähriger Jugendlicher niedergeschlagen und verletzt wurde. Das Opfer war zusammen mit einer 18-jährigen Freundin am Bahnhof und hatte sich dort mit einem 19-jährigen Bekannte getroffen. Als sie gemeinsam in Richtung Günther-Irmscher-Straße wegliefen, folgten ihnen eine Personengruppe. Drei junge Männer sprachen das 17-jährige Opfer an und forderten die Herausgabe einer mitgeführten Tasche sowie die vom Opfer getragene Basecap. Nachdem das Opfer der Forderung nicht Folge leistete, wurde er von einem Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht und von zwei Tatgenossen unter Einsatz eines Stocks niedergeschlagen. Hierbei entwendeten nun die Diebe die Tasche, eine Basecap sowie einen Pullover des Opfers und flüchteten damit. Die Polizei hatte am Tatabend nach dem Vorfall eine Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war. Im Rahmen der Fahndung wurden auch Personen, die anhand der abgegebenen Täterbeschreibung als Tatbeteiligte in Frage kamen, kontrolliert und befragt. Bislang ergaben sich bei den Ermittlungen jedoch kein konkreter Tatverdacht. Von den drei an der Tat aktiv beteiligten drei jungen Männern, die noch in Begleitung einer jungen Frau gewesen sind, liegt nur zum Teil eine Personenbeschreibung vor:

Einer von den Männern war 170-180 cm groß, ca. 17-18 Jahre und trug eine Brille, kurze Haare (2-3mm) und war vermutlich türkischer oder albanischer Herkunft Von den beiden Tatgenossen, die mit Stock und Messer bewaffnet waren, liegen keine weiteren Personenmerkmale vor.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen werden.

Schwaikheim: Lkw-Unfall auf der B 14

Ein 67-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Dienstag kurz vor 12 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Winnenden-West und Schwaikheim geriet der Sattelzug ins Schlingern, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken, wo er zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme war der Lkw-Fahrer noch kurz ansprechbar verlor dann aber das Bewusstsein. Die Bundesstraße musste dann zum anstehenden Rettungseinsatz, zudem neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr eingesetzt war, komplett gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Umleitung war für den Durchgangsverkehr eingerichtet, bis gegen 13.15 Uhr eine Fahrspur wieder freigegeben werden konnte. Die beim Unfall entstandene Schäden belaufen sich auf ca. 10.000 Euro.

Backnang: Lebensmittelautomat beschädigt

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigten bisher unbekannte Vandalen die Glasscheibe eines Lebensmittelautomaten in der Gartenstraße. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

