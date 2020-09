Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Winden (ots)

Winden; Am 07.09.2020 befuhr um 15:20 Uhr ein PKW Fahrer die Hauptstraße in Richtung Viadukt. In Höhe der Bahnhofstraße musste der PKW Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall zog sich der 16-Jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

