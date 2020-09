Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hakenkreuz auf Fahrbahn aufgebracht

Bild-Infos

Download

Dörrenbach (ots)

Am Montag, 07.09.2020, um 08.30 Uhr, stellte ein Zeug fest, dass in der Hauptstraße in Dörrenbach, kurz vor der Einmündung zur Kastanienstraße, ein Hakenkreuz (ca. 2,5 x 2,5 m) und die Zahl 88 (ca. 50x50 cm) mit einer unbekannten Flüssigkeit auf die Straße aufgebracht wurden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/933-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern





Ralf Burkhard

Telefon: 06343/9334-24

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell