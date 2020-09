Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen im Dienstgebiet der PI Germersheim

Kreis Germersheim (ots)

Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim drei Schulwegkontrollen durch. In der Zeit von 07.30 - 08.00 Uhr wurden die sogenannten "Elterntaxis" an den Schulen in Bellheim, Germersheim Sondernheim und Weingarten überwacht und kontrolliert. Dabei kann seitens der Polizei eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Durch die umsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise kam es an keiner der genannten Schulen zu gefährlichen Situationen für die Schulkinder. Insgesamt kam es lediglich zu drei Beanstandungen wegen nicht ausreichender Kindersicherung in den Fahrzeugen.

