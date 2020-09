Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines Verkehrszeichens

Bellheim (ots)

Unbekannte Täter schraubten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Verkehrszeichen in der Bellheimer Postgrabenstraße ab. Ein aufmerksamer Zeuge konnte aus einem Taxi heraus die beiden männlichen Täter bei ihrer Arbeit beobachten und verständigte die Polizeiinspektion Germersheim. Die Beamten konnten an der Einmündung zum Maxburgring nur noch den leeren Masten auffinden. Die Täter, welche das Schild in einem schwarzen Kompaktwagen abtransportierten, konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

