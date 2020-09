Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu pragmatische Selbsthilfe nach Panne

Germersheim (ots)

Nachdem einen 26-jährigen LKW-Fahrer gleich zwei Pannen nacheinander ereilten, werden nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz geführt. Zunächst blieb der LKW des jungen Mannes auf der B9 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Süd aufgrund Spritmangels liegen. Der Mann entschloss sich kurzerhand, einen geladenen Mini-Cooper abzuladen. An das abgemeldete Fahrzeug brachte er die Kennzeichen des LKW an und machte sich auf den Weg zur nächsten Tankstelle. Auf dem Rückweg blieb er jedoch auf der L539 zwischen dem US-Depot und der Joseph-Probst-Straße auch mit dem Mini Cooper liegen. Neben dem Umstand, dass die Pannen-Fahrzeuge polizeilich abgesichert werden mussten, wird gegen den Fahrer auch wegen der widerrechtlichen Inbetriebnahme des Mini Coopers ermittelt.

