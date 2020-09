Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuer Farbanstrich für einen Passat

Germersheim (ots)

Ein weißer VW Passat wurde mittels blauer Farbe im Bereich der Fahrerseite beschmiert. Am Samstag stellte der Geschädigte seinen weißen VW Passat im Entengrund in Germersheim nahe der SB-Tankstelle ab. Als er gegen 15:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er blaue Wandfarbe an beiden Türen der Fahrerseite und dem Kotflügel fest. Da der Eigentümer offensichtlich nicht den "künstlerischen Geschmack" des Schmierfinken teilte, erstattete er Strafanzeige. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

