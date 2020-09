Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich zwischen Insheim und Landau in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall auf der A 65. Der unter Drogeneinfluss stehende 48-jährige Autofahrer kam nach rechts in den Grünstreifen ab, woraufhin er die Kontrolle über seinen PKW verlor und sich überschlug. Er kam schlussendlich auf der linken Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Nach fußläufiger Flucht wurde er durch eine Streife bei Landau im Maisfeld festgenommen. In seinem PKW wurde eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Weiter stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Es wurde ihm eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

