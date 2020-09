Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kanalreinigungsfirma löscht Brand an B9

Germersheim (ots)

Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma ergriffen die Initiative und löschten einen anfänglichen Brand an der B9. Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Germersheim von mehreren Verkehrsteilnehmern ein anfänglicher Böschungsbrand an der B9 in Fahrtrichtung Speyer kurz vor der Anschlussstelle Germersheim-Mitte gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung sperrte daraufhin den rechten Fahrstreifen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hielten Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma an der Brandstelle. Mit dem mitgeführten Wasser des Spezialfahrzeugs konnte das Feuer gelöscht und somit ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr blieben noch die Nachlöscharbeiten. Der Grund für den Brand konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden.

