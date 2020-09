Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nötigung auf der A65 bei Landau Mitte

Autobahn A65 bei Landau (ots)

Am Sonntag (06.09.) kam es gegen 16:21h auf der A65 in Richtung Karlsruhe bei LD-Nord / LD-Mitte zu einer Nötigung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch einen grünen Peugeot, der abwechselnd auf der linken und rechten Fahrspur Fahrzeuge überholte. Zeugen zu diesem Verkehrsgeschehen mögen sich bitte bei der Polizei in Edenkoben unter Tel. 06323 9550 melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



