Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht, Lidl Gebäude beschädigt

NordwaldeNordwalde (ots)

Am Donnerstag (19.11.) gegen 05.50 Uhr, stellte ein verantwortlicher Mitarbeiter der Firma Lidl fest, dass einige Reihen der Klinkerwand des Firmengebäudes auf der Felix-Fahling-Str. 12 beschädigt waren. Offensichtlich war ein Pkw aus einer Parkbucht mit der Front gegen die Klinkerwand gefahren und hatte die obersten Reihen der Klinkersteine beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Zeuge hatte zuletzt am Mittwoch (18.11.), gegen 21.15 Uhr, die Örtlichkeit aufgesucht. Zu diesem Zeitpunkt konnte er keine Beschädigungen feststellen. Die Tatzeit dürfte in der Nacht zu Donnerstag liegen. Der Unfallverursacher hatte die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Am Unfallort wurde ein ausgebrochenes Lüftungsgitter aus einer vorderen Stoßstange gefunden. Ermittlungen haben nun ergeben, dass dieses Fahrzeugteil zu einem roten Mitsubishi Colt ab Baujahr 2008 gehört. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

