Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Lagerhalle in Bad Breisig

Bad Breisig (ots)

Am 02.09.2020, um 15.04 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Brunnenstraße in Bad Breisig aus. Bei dem Brandort handelt es sich um ein ehemaliges Werk zur Kohlensäureherstellung. Dort brannten eine seit Jahren nicht mehr im Betrieb befindliche Sinteranlage, mehrere Weihnachtsmarktbuden der Werbegemeinschaft Bad Breisig, sowie das Dach der dortigen Lagerhalle. Sachschadenshöhe dürfte nach erster Einschätzung bei rund 15.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

