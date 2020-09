Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung Brand einer Lagerhalle in Bad Breisig

PI Remagen (ots)

Am 02.09.2020, um 15.04 Uhr, rückte Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Lagerhalle in der Brunnenstraße in Bad Breisig aus.

Es wird in dieser Sache nachberichtet.

