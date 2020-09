Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aktuelle falsche Polizeibeamte am Werk

Cochem/Klotten (ots)

Seit 13.00 Uhr mehren sich Anrufe bei der Polizei in Cochem, in denen aufmerksame Anrufer mitteilen, dass sie soeben von falschen Polizeibeamten angerufen wurden. Die Polizei bittet dringend darum, auf solche Anrufe nicht zu reagieren und die Gespräche zu beenden.Melden Sie den Vorfall bei der Polizei in Cochem oder jeder anderen Polizeidienststelle

