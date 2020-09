Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen an jagdlichen Einrichtungen

Illerich (ots)

In der Zeit vom 13.08.2020 bis 25.08.2020 kam es in der Gemarkung Illerich, Bereich Makaul und Brohlberg, zu mehreren mutwilligen Beschädigungen an Jagdkanzeln, indem dort Schlösser aufgebrochen, Verunreinigungen erzeugt, Scheiben eingeschlagen und eine kleine Kanzel komplett umgestoßen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Darüber hinaus wurden mehrere Futterstellen zum Vergrämen des Wildes verunreinigt. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei in Cochem, 02671/984225

