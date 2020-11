Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Gegen Leitplanke gefahren

StadtlohnStadtlohn (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag in Stadtlohn gekommen ist. Ein Fahrzeug war gegen 06.55 Uhr aus Richtung Stadtlohn kommend geradeaus über den Kreisverkehr Breul/K33/K24 gerollt und anschließend gegen eine Leitplanke geprallt. Die Polizeibeamten trafen vor Ort auf einen leicht verletzten 21-Jährigen und eine 18-Jährige. Beide erklärten zunächst, dass die Stadtlohnerin den Wagen gefahren habe, der auf sie zugelassen ist. Doch an dieser Version hegten die Beamten Zweifel: Ihre Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls und eine eindringliche Befragung der 18-Jährigen ergaben, dass vielmehr der 21-jährige Vredener am Steuer gesessen haben dürfte. Ein Atemalkoholtest ließ bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille schließen. Die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt der Vredener nicht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt bestimmen zu können.

