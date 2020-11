Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

BocholtBocholt (ots)

Drei Leichtverletzte forderte am Sonntag ein Verkehrsunfall, der sich auf der Kreuzung Uhlandstraße/Am Kreuzberg ereignete. Gegen 13.35 Uhr wollte ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt die Kreuzung von der Straße am Kreuzberg kommend geradeaus überqueren. Dabei kam es zu Kollision mit dem Pkw einer 34-Jährigen aus Rhede, die ihrerseits die Kreuzung geradeaus in Richtung Münsterstraße überqueren wollte. Der 29-Jährige, die 34-Jährige und deren 8-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro. An der Unfallkreuzung waren die Ampeln nicht in Betrieb. Somit hatte die 34-Jährige an der Unfallstelle aufgrund der Verkehrszeichen grundsätzlich Vorfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell