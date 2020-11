Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddieb entkommt

GronauGronau (ots)

Unerkannt flüchten konnte ein Fahrraddieb am Donnerstag in Gronau: Der Täter hatte zwei Herrenräder an sich gebracht, die in einem Schuppen an einem Wohnhaus an der Beethovenstraße gestanden hatten. Das Geschehen spielte sich dort gegen 23.45 Uhr ab. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung durch einen Zeugen vor: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Jeans und weißen Schuhen. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

