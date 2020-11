Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin stürzt bei Zusammenstoß

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 81 Jahre alte Radfahrerin am Samstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Die Gronauerin war gegen 14.00 Uhr auf dem Radweg an der Kurfürstenstraße unterwegs. Als sie nach rechts in die Losserstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer: Der Unbekannte war an der Losserstraße auf der in Fahrtrichtung linken Seite unterwegs. Die Radfahrerin stürzte; der andere beteiligte Radfahrer half ihr auf und erkundigte sich nach ihrem Zustand. Auch ein vorbeikommender Autofahrer kümmerte sich um die Seniorin. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Frau doch leichte Verletzungen davongetragen hat. Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer - er war circa 40 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild - sowie den erwähnten Autofahrer, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Tel. (02562) 9260.

