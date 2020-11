Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Steuerungstechnik aus Landmaschine entwendet

SüdlohnSüdlohn (ots)

Ein GPS-System samt Bildschirm und Steuerungseinheit haben Unbekannte in Südlohn aus einer Landmaschine gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr. Das betroffene Fahrzeug hatte auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Borkener Straße gestanden. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell