Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Kracher gezündet und Schaden angerichtet

Isselburg (ots)

Feuerwerkskörper in eine Garage geworfen haben Unbekannte am Sonntag in Isselburg-Anholt. Zu dem Vorfall kam es gegen 05.30 Uhr an der Adolf-Donders-Allee: Die Täter hatten die Feuerwerkskörper durch ein Fenster in die vom DRK genutzten Räume fallen lassen. Die Flammen beschädigten eine Arbeitsplatte sowie mehrere Geräte, die darauf gelegen hatten. Ein Zeuge hatte noch zwei männliche Personen gesehen, die sich zur Tatzeit vom Gebäude entfernten. Sie waren dunkel bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

