Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen an neun Wagen abmontiert

Bocholt (ots)

Die Reifen von neun Wagen haben Unbekannte in Bocholt entwendet. Die Fahrzeuge hatten auf dem Hof eines Autohauses an der Kaiser-Wilhelm-Straße gestanden. Die Täter stahlen die Reifen samt Felge. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Freitag, 07.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell