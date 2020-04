Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Bernkastel-Kues (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, wurde ein in der Beethovenstraße in Bernkastel-Kues geparkter PKW Seat in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr an der rechten Seite stark beschädigt. Vermutlich scherte ein LKW oder ähnlich großes Fahrzeug beim Abbiegen nach rechts in die Brüningstraße mit dem Heck zu weit nach links aus und streifte den weißen Seat. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues unter Tel. 06531/9527-0 oder per email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.

