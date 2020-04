Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: BMW durch Schüsse beschädigt - Zeugen dringend gesucht

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020 wurde auf dem Rommelsbach-Parkplatz in Wittlich ein blauer BMW durch Unbekannte beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Morgen dort abgestellt, musste dann gegen 19:00 Uhr bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Heckscheibe gesplittert war. Eine Spurensuche am Fahrzeug ergab, dass sowohl die Heckscheibe als auch der hintere Kotflügel der Beifahrerseite jeweils ein Einschussloch aufwies. Daher ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter mit einer Schusswaffe (vermutlich Softair-Waffe oder Luftdruckwaffe) zwei Schüsse auf das geparkte Fahrzeug abgegeben hat. Daher bitten wir Zeugen, die am 14.04.2020 im Tagesverlauf verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rommelsbach-Parkplatzes gemacht haben, sich telefonisch unter der 06571-9260 bei der Polizei Wittlich zu melden.

