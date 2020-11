Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Kollision im Kreisverkehr

HeidenHeiden (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Heiden ist am Samstag ein 29-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 13.45 Uhr die Lembecker Straße und wollte in den Kreisverkehr Lembecker Straße/Südring/Halterner Straße einfahren. Dabei stieß der Heidener mit dem Wagen eines 32-Jährigen zusammen: Der Mülheimer befuhr den Kreisverkehr von der Halterner Straße kommend. Der ebenfalls in Mülheim lebende Verletzte hatte als Insasse im Wagen des 32-Jährigen gesessen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn vor Ort ambulant. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

