Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ gemeldete Brandgeruch in einer Bankfiliale +++

Bild-Infos

Download

Dorsten-Altstadt, Essener Straße, 02.04.2020, 09:47 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem Brandgeruch in einer Bankfiliale gerufen. Bei Eintreffen der Hauptamtlichen Wache war es vermutlich durch einen technischen Defekt an einem der SB-Automaten im Vorraum zu dem Brandgeruch gekommen. Personen kamen nicht zu schaden. Der Einsatz konnte schnell beendet werden.

Aufgrund der derzeitigen Situation verblieben die Einheiten Hervest I, Altstadt und Hervest Dorf zunächst an ihren Standorten. (DH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dorsten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dirk Heppner

Telefon: 02362/66-3280

E-Mail: dirk.heppner@dorsten.de

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell