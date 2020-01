Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein Schwerverletzter +++

Dorsten-Lembeck, Rekener Straße, 30.01.2020, 06:55 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen kam es im Kreuzungsbereich Wulfener Straße/Rekener Straße zu einem Verkehrsunfall. Bei Eintreffen der Feuerwehr war es zu einer Kollision zwischen einem Linienbus, einem Kleintransporter und drei PKW gekommen. Trotz der teilweise starken Deformierungen der beteiligten Fahrzeuge waren glücklicherweise keine Personen eingeklemmt. Im Linienbus befand sich der Fahrer allein auf einer Betriebsfahrt. Aufgrund der Vielzahl von beteiligten Fahrzeugen und einer unbekannten Anzahl von Betroffenen erhöhte die Kreisleitstelle Recklinghausen auf MANV (Massenanfall von Verletzten). So wurde eine größere Anzahl an Rettungsmitteln in Bewegung gesetzt. Nach Sichtung aller Beteiligten durch drei Notärzte und den leitenden Notarzt des Kreises Recklinghausen war offensichtlich ausschließlich der Fahrzeugführer des Kleintransporters schwer verletzt. Alle anderen Beteiligten konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Durch die Hauptamtliche Wache und den Löschzug Lembeck wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und für die rettungsdienstlichen Maßnahmen gegen den fließenden Verkehr gesichert. Die alarmierten Rettungsmittel konnten durch den Regelrettungsdienst aus den Städten Dorsten, Marl, Haltern am See und aus dem Kreis Borken sichergestellt werden. (DH)

