Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin beim Einbiegen übersehen

GescherGescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitag in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 28-Jährige wollte gegen 14.55 Uhr mit ihrem Wagen von einem Parkplatz nach links auf die Hofstraße fahren. Die Gescheranerin übersah dabei die 40-Jährige: Diese war mit ihrem Rad aus Richtung Hauskampstraße kommend auf der Hofstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau aus Gescher in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell