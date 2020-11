Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rot-weißen Pfosten entwendet

AhausAhaus (ots)

Einen Pfosten abmontiert und gestohlen hat ein Unbekannter am Freitag in Ahaus. Der Täter hatte sich an einem rot-weißen Vierkant-Klapp-Pfosten zu schaffen gemacht, der auf einer Zufahrt im hinteren Bereich der Marktstraße gestanden hatte. Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Schlossgarten. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Kleidung, Kapuzenpullover. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

