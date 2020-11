POL-BOR: Borken - Nachtrag zur Unfallflucht auf Heidener Straße

Kreispolizeibehörde Borken

Wir berichteten am Dienstag über eine Unfallflucht, die sich am Freitag, dem 20.11.20, zwischen 08.30 Uhr und 10.15 Uhr auf dem unteren Kaufland-Parkplatz an der Heidener Straße zugetragen hatte. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW Mini (in der ersten Meldung war nur BMW geschrieben worden). Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist das Verursacherfahrzeug silber-grau. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

