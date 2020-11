Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nachtrag zu "Mercedes und BMW aufgebrochen

Täter waren in Legden aktiv" - weitere Taten

LegdenLegden (ots)

Bereits gestern berichteten wir über zwei Autoaufbrüche in Legden in der Nacht zum Donnerstag. Neben diesen Taten kam es im gleichen Zeitraum auf dem Leiverskamp, dem Auengrund und der Anne-Frank-Straße zu weiteren Autoaufbrüchen beziehungsweise "Öffnungen" von Fahrzeugen durch Nutzung des "Keyless go"-Systems. Auch hier wurden bei Autos des Herstellers Mercedes Scheiben eingeschlagen und bei BMW-Fahrzeugen die elektronische Verriegelung manipuliert. Mittelkonsolen, fest verbaute Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder waren die Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Zu gleichgelagerten Taten ist es in der jüngsten Vergangenheit auch in Bocholt, Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Reken und nun in Legden gekommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, verdächtige Feststellungen wie unbekannte Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten der Polizei umgehend über den Notruf 110 zu melden.

