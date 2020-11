Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rauschfahrten enden in Gronau

GronauGronau (ots)

Ein Drogenvortest schlug am Donnerstagabend in Gronau auf den Cannabiswirkstoff THC an. Eine 23-Jährige war mit ihrem Auto auf der Enscheder Straße angehalten worden. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Niederländerin bezahlte eine Sicherheitsleistung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bereits am frühen Abend hatten Polizeibeamte, ebenfalls auf der Enscheder Straße, einen 24-jährigen Autofahrer aus den Niederlanden angehalten. Auch hier schlug der Drogenvortest auf den Wirkstoff THC an. Die Prozedur war die gleiche: Blutprobenennahme, Sicherheitsleistung, Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

